iPhone 12 станет еще дороже

На просторах интернета появилась информация о том, что новый смартфон iPhone 12 будет стоить на 140 долларов дороже, так как производитель решил использовать все же модуль 5G, который стоит довольно дорого. То есть, за использование устройства с модулем, который вам не очень то и нужен, ведь 5G нет в коммерческом использовании, пользователь должен будет заплатить на 140 долларов больше. Пока что не совсем понятно, как именно производитель планирует продавать свой и без того дорогой смартфон еще дороже, но это явно план на будущее. Ведь сейчас есть у всех компаний смартфон с поддержкой сотовых сетей, а у компании Apple такого смартфона нет. Ждем и надеемся, что устройство нового поколения все же будет более-менее доступным.