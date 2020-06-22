iPhone 12 точно получит 5G

На просторах интернета уже достаточно длительное время появляется информация о том, что компания Apple планирует выпустить свой смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Например, теперь есть данные, что iPhone 12 будет первым гаджетом компании с поддержкой 5G, что весьма вероятно и понятно на текущий момент. Дело в том, что у всех производителей уже давно есть смартфоны с поддержкой этой технологии, а у самого прибыльного производителя на рынке нет. Видимо, теперь компания все же решила выстрелить по конкурентам поддержкой 5G, хотя, конечно, еще длительное время эта технология не будет пользоваться спросом, так как мобильные операторы еще не готовы внедрять данную сотовую сеть в массовое использование.