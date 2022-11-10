iPhone 13 и iPhone 14 сильно подешевели в Китае

В Китае в рамках популярной распродажи Double 11 серьезно снизились цены на смартфоны компании Apple. Например, на JD.com можно приобрести iPhone 13 со скидкой в 110 долларов и получить заодно годовую подписку AppleCare+ (сама по себе стоит 120 долларов). Скидка на iPhone 14 составила 100 долларов, а на iPhone 14 Plus – 170 долларов.

Самой непопулярной моделью из линейки iPhone 14 стала iPhone 14 Plus – она оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2, фирменной однокристальной системой Apple A15 Bionic, сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (более крупный сенсор и оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом, аккумулятором ёмкостью 4325 мАч и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях.
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