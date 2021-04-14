iPhone 13 может обойтись без выреза в дисплее

На просторах интернета уже какое-то время ходит информация о том, что компания Apple работает над новым поколением дисплеев, под которым будет спрятана фронтальная камера и все необходимые датчики. Это достаточно интересное решение на самом деле, так как некоторые компании уже даже показали такие смартфоны. Но у Apple, естественно, будет своя технология, качественная и без изъянов, как у ZTE, чтобы картинка на экране была привлекательной, при этом сама камера снимала качественно и без дефектов. Более того, инсайдеры уверяют, что iPhone 13, который покажут уже в сентябре 2021 года, должен получить этот новый дисплей, но мы в это верим с большим трудом. Всё же производитель ещё не освоил технологию и говорить о возможности внедрять это в релиз рановато.

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