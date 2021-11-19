iPhone 14 Pro / Pro Max может иметь порт USB-C

Отчеты показали, что серия Apple iPhone 14, прибывающая в сентябре 2022 года, будет включать такие модели, как 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. iDrop News узнал из нескольких источников, что iPhone 14 Pro и Pro Max, будут иметь порт USB-C. Apple имеет порт Lightning, который предлагает скорость USB 2.0 с 2021 года. Похоже, что компания из Купертино собирается наконец предложить порт USB-C на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Как известно, ProRes, доступный на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, занимает много места.

Когда профессионалы подключают iPhone 13 Pro / Pro Max к ПК для экспорта видео ProRes, передача этих файлов занимает много времени из-за скорости передачи данных USB 2.0. Например, неотредактированный файл 4K объемом 720 ГБ, займет около 3 часов 45 минут для передачи с iPhone 13 Pro / Pro Max на ПК. Если тот же файл экспортируется с помощью USB-C, доступного на iPad Pro 2021, для передачи данных требуется всего около 3 минут. В отчете также утверждается, что администрация Байдена-Харриса и Европейский союз хотят, чтобы все будущие устройства, включая iPhone, имели порт USB-C. Если компании не присоединятся к новому решению, им может грозить штраф. Это может быть еще одной причиной, по которой будущие модели Pro iPhones, вероятно, будут иметь порт USB-C.