iPhone 14 Pro получит 48-Мп камеру

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне iPhone 14 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей осенью. Итак, устройству прочат 6,06-дюймовый OLED-дисплей, выполненный по технологии LTPO, с разрешением 2532:1170 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 4-нанометровую топовую платформу Apple A16 Bionic, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата F/1,3 дюйма), 12 Мп и 12 Мп, среднюю рамку из титанового сплава, поддержку 35-Вт проводной зарядки и защиту согласно степени IP68. Цена базовой версии составит 1100 долларов.