iPhone 14 Pro впервые в истории Apple получит 8 ГБ ОЗУ

Возможно, для реальных утечек о грядущей серии iPhone 14 еще рано, но это не останавливает популярных инсайдеров, и теперь AppleInsider сообщает о некоторой новой информации, появившейся в интернете об iPhone 14 Pro. Согласно новому отчету со ссылкой на источники в цепочке поставок iPhone, iPhone 14 Pro будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Как правило, Apple не объявляет, сколько оперативной памяти включено в iPhone, но с iPhone 12 и iPhone 13 Pro объем оперативной памяти увеличился до 6 ГБ. Теперь инсайдер под ником «yeux1122» опубликовал новый слух об iPhone 14 Pro на южнокорейском блог-сайте Naver. Инсайдер утверждает, что модель Pro iPhone 14 будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти. Стоит сразу сказать, что информация о Pro-версии iPhone 14 с 8 ГБ ОЗУ не является новым слухом.

Ещё в декабре ходили слухи о том, что iPhone 14 Pro будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, что, возможно, крайне необходимо для производительности камеры или общих возможностей многозадачности. Другая часть нового слуха говорит о производственных планах. По словам источника, планы массового производства, особенно основных деталей, выполняются быстрее, чем изначально планировал производитель. Однако имейте в виду, что мы пока не можем подтвердить эту информацию, так что относитесь к ней с долей скептицизма. Для справки, если слух действительно окажется верным, iPhone 14 Pro станет первым iPhone с 8 ГБ оперативной памяти. О других возможностях смартфона слухов тоже полно, но мы лучше подождём релиз.
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