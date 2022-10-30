iPhone 14 неожиданно стал хитом продаж в Китае

Сетевые источники сообщают, что смартфон iPhone 14 стал лидером продаж на крупнейшей китайской торговой площадке JD.com, если учесть промежуток с 20 по 30 октября. Он обошел такие популярные модели, как iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14 Pro и Redmi Note 11. Почему смартфон, который не был интересен покупателям в начале продаж, вдруг стал бестселлером? Все дело в цене. Стоило iPhone 14 подешеветь на 85 долларов, как он сразу стал привлекательнее.

Напомним, что iPhone 14 характеризуется 6,1-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нанометровым чипсетом Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, селфи-камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.