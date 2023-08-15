iPhone 14 продаётся лучше любых OLED-смартфонов

Статистика, предоставленная аналитиками компании Display Supply Chain Consultants, показывает, что второй квартал 2023 года был на 4 процента лучше предыдущего квартала и вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области поставок смартфонов с OLED-дисплеями. И совершенно не удивительно, что компания Apple завоевала лидирующую позицию в этом квартале с долей в 32 процента, хотя эта цифра уменьшилась с 39 процентов в первом квартале из-за более медленного роста продаж моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Падение спроса напрямую связано со скорым релизом смартфонов нового поколения — сейчас пользователи уже не спешат покупать флагманы прошлого поколения.

Samsung заняла второе место с долей в 23 процента, что также меньше 26 процентов в предыдущем квартале. Относительно отдельных смартфонов, продажи iPhone 14 являются наивысшими на рынке на текущий момент среди всех OLED-смартфонов, а iPhone 13 оказался вторым по продажам в своём сегменте с долей выручки 11,1 процента. Он даже смог опередить iPhone 14 Pro Max, который занял 10,7 процента сегмента, за ним идёт iPhone 14 Pro с долей 9,2 процента. Похоже, что производство OLED-панелей для более премиальных смартфонов Apple замедляется по наиболее очевидной причине — производитель накапливает объёмы дисплеев для выпуска флагмана прошлого поколения, а покупатели при этом откладывают средства на покупку свежего флагмана. Интересно, как ситуация изменится в октябре.