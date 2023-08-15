iPhone 14 продаётся лучше любых OLED-смартфонов

Samsung заняла второе место с долей в 23 процента, что также меньше 26 процентов в предыдущем квартале. Относительно отдельных смартфонов, продажи iPhone 14 являются наивысшими на рынке на текущий момент среди всех OLED-смартфонов, а iPhone 13 оказался вторым по продажам в своём сегменте с долей выручки 11,1 процента. Он даже смог опередить iPhone 14 Pro Max, который занял 10,7 процента сегмента, за ним идёт iPhone 14 Pro с долей 9,2 процента. Похоже, что производство OLED-панелей для более премиальных смартфонов Apple замедляется по наиболее очевидной причине — производитель накапливает объёмы дисплеев для выпуска флагмана прошлого поколения, а покупатели при этом откладывают средства на покупку свежего флагмана. Интересно, как ситуация изменится в октябре.