iPhone 15 Pro Max получит локальную ИИ

По информации западных журналистов, компания Apple планирует внедрение генеративного искусственного интеллекта, но для доступа к нему пользователям потребуется, по предварительной информации, минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, так как оба флагмана оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что такое же количество памяти сохранится в серии iPhone 16, но, по мнению эксперта из данной области, этого всё ещё недостаточно. Он утверждает, что компания Apple сталкивается с серьёзными ограничениями в разработке своих встроенных крупных языковых моделей. Аналитик также считает, что облачные большие языковые модели крайне сложно обучать, поэтому Apple требуется много времени на разработку, тренировку и запуск своих нейросетей. При этом реализовать их локально будет тяжело, потому что 8 ГБ оперативной памяти просто недостаточно.

Например, по мнению аналитиков рынка смартфонов, в ближайшем будущем из-за искусственного интеллекта Android-смартфоны с 20 ГБ оперативной памяти станут обычным явлением, поскольку такие устройства будут иметь достаточно памяти для работы локальных нейросетей. У Apple такого прогресса не будет ещё много лет, так что компания хочет частично компенсировать эту проблему за счёт встроенной памяти и кэширования данных. Возможно, с релизом iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые, по слухам, будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, Apple получит больше свободы для внедрения встроенных технологий на базе ИИ.
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