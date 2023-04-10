iPhone 15 Pro Max получит тонкие рамки вокруг экрана

Авторитетный информатор Ice Universe поделился изображениями смартфона iPhone 15 Pro Max, который еще не был представлен официально. Источник сравнил размеры iPhone 15 Pro Max с Samsung Galaxy S23 Ultra: 159,86:76,73:8,25 мм и 163,4:78,1:8,9 мм. Судя по фотографиям защитного стекла, аппарат получит очень тонкие боковые рамки 1,55 мм против 2,1 мм у iPhone 14 Pro. Вчера были опубликованы первые качественные рендеры iPhone 15 Pro, которому приписывают наличие титановой рамки с закругленными краями, увеличенные модули тыльной камеры, сильно выступающими за пределы корпуса, разъем USB-C, боковые грани с твердотельными тактильными кнопками, защитное стекло Ceramic Shield с обеих сторон, габариты 146,47:70,46:8,24 мм и новую красную расцветку.