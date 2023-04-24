iPhone 15 Pro Max получит уникальную систему камер

Дополнительно к тому, что iPhone 15 Pro Max будет единственной моделью от Apple в этом году, которая будет оснащена перископическим зум-объективом, один источник сообщает, что iPhone 15 Pro Max также будет использовать новый 48-мегапиксельный датчик Sony. Этот датчик, по словам источника, будет больше, чем основная камера iPhone 14 Pro Max. В 2022 году Apple сделала огромный скачок в области аппаратного обеспечения камеры, перейдя на 48-мегапиксельную камеру для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Теперь же известный инсайдер Ice Universe предсказывает, что максимальное разрешение камеры нового флагмана останется прежним, но Apple будет использовать более продвинутый датчик Sony IMX903 на те же 48 Мп.

В своём сообщении источник пишет, что основной датчик будет ближе к 1-дюйму, но всё же будет слегка меньше, поскольку он всё ещё будет уступать камере, установленной в недавно выпущенном Xiaomi 13 Ultra. Размер датчика основной камеры iPhone 15 Pro Max, по словам источника, составит 1/1,14 дюйма, что немного больше, чем 1/1,28 дюйма в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это изменение размера предполагает, что выступ камеры на задней панели iPhone 15 Pro Max будет больше в этом году, как показано на ранее опубликованных рендерах iPhone 15 Pro, что означает, что чехлы для iPhone 14 Pro Max, скорее всего, не подойдут для нового флагмана. Впрочем, для компании Apple это уже норма, ведь ей нужно как-то продавать свои новые аксессуары для свежих устройств.
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