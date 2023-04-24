iPhone 15 Pro Max получит уникальную систему камер

В своём сообщении источник пишет, что основной датчик будет ближе к 1-дюйму, но всё же будет слегка меньше, поскольку он всё ещё будет уступать камере, установленной в недавно выпущенном Xiaomi 13 Ultra. Размер датчика основной камеры iPhone 15 Pro Max, по словам источника, составит 1/1,14 дюйма, что немного больше, чем 1/1,28 дюйма в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это изменение размера предполагает, что выступ камеры на задней панели iPhone 15 Pro Max будет больше в этом году, как показано на ранее опубликованных рендерах iPhone 15 Pro, что означает, что чехлы для iPhone 14 Pro Max, скорее всего, не подойдут для нового флагмана. Впрочем, для компании Apple это уже норма, ведь ей нужно как-то продавать свои новые аксессуары для свежих устройств.