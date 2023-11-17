iPhone 15 Pro опередил конкурентов по скорости загрузки данных

Оказалось, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro от Apple заметно быстрее в плане доступа к интернету, чем прошлогодние модели iPhone 14 Pro. Дело в том, что вся новая линейка смартфонов оснащена новейшим модемом Qualcomm X70, который позволяет выжать максимум из современного соединения. Новый чип позволяет достигать более высоких скоростей загрузки на моделях iPhone 15 — в среднем новые флагманы на 54% быстрее, чем смартфоны iPhone 14 прошлого года. Тест скорости загрузки из сети был проведён компанией Ookla, которая после ряда реальных сценариев тестирования пришла к выводу, что модели iPhone 15 заметно опережают линейку iPhone 14 по скорости обмена информацией. Стоит отметить, что на самом деле смартфоны линейки iPhone 15 оказались очень быстрыми и оставили позади даже достаточно известные новые флагманские смартфоны.

Например, свежий Samsung Galaxy Z Fold 5 занимает пятое место в тесте скоростей загрузки данных из сети, а iPhone 14 Pro расположился между Galaxy Fold 5 и Galaxy Fold 4. То есть хотя прошлогодний флагман Apple существенно уступает текущей модели в плане скорости передачи данных, это не мешает устройству оставаться на высоких позициях в сравнении с конкурентами. Это хороший показатель того, что производитель активно работает над своими модемами, но в большинстве случаев сами владельцы смартфонов никакой разницы не заметят при всём желании. Всё же 292 МБ/сек получить в реальном мире на смартфоне будет очень проблематично.
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