iPhone 15 Pro показали с Type-C

Ещё в начале зимы, когда власти ЕС ввели новые законы относительно портов в смартфонах нового поколения, было известно, что компания Apple планирует в ближайшем будущем отказаться от своего собственного выхода Lightning в iPhone, чтобы перейти на более популярный и понятный аудитории Type-C. Правда, все думали, что это произойдёт в 2024 году, но на самом деле компания решила, что пора переходить на новый разъём уже сейчас — в результате в сети появились первые рендеры, которые демонстрируют нам смартфон iPhone 15 Pro с выходом USB Type-C, который выглядит более чем уместно и аккуратно. Безусловно, пользователю придётся немало времени потратить на то, чтобы отказаться от своих старых аксессуаров, которые он, вероятно, покупал на протяжении многих лет, но это было ожидаемо.

Собственно, сама компания Apple на отказе от своего собственного разъёма потеряет огромную прибыль, потому что раньше производитель сам выпускал аксессуары и периферию к смартфонам и планшетам, плюс компания лицензировала продукцию других производителей, получая процент с продажи каждого отдельного аксессуара. Но сейчас ситуация изменится, потому что Type-C не принадлежит ни одной из компаний, это открытый стандарт, который можно использовать любой компании или производителю без каких-либо проблем и лицензий. Вопрос только в том, как Apple планирует отбивать эту потерянную прибыль — будет ли она делать смартфоны более дорогим, например, или выпустит свою линейку аксессуаров.
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