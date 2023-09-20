iPhone 15 получил уникальную систему защиты батареи

Apple реализовала различные настройки батареи для пользователей iPhone 15, чтобы аккумуляторная батарея не так быстро теряла заряд в процессе активного использования гаджета на протяжении достаточно длительного времени. Представитель компании Apple отметил, что смартфоны новой линейки получили три новых настройки аккумулятора — первая оптимизирует работу смартфона для увеличения срока жизни батареи, вторая снижает максимальный объём до 80% (чтобы смартфон не расходовал лишний объём), а третья отключает все режимы оптимизации. Проблема смартфонов компании заключается в том, что постепенно и очень быстро максимальный объём батареи смартфона уменьшается. Например, при покупке смартфона вы получаете 100% от максимального заряда аккумуляторной батареи, а уже через год у смартфона будет 96% или даже меньше.

При особенно активном использовании батарея смартфона может опуститься ниже 80% уже через два года работы, а это считается уже непригодным для использования — такую батарею лучше всего менять. И чтобы пользователи не так часто жаловались на батарею смартфона, компания Apple реализовала новые механизмы, позволяющие существенно продлить срок батареи за счёт новых ограничений. Но, к сожалению, пока что запускать новые аккумуляторные батареи с большей надёжностью компания не планирует, что, конечно, сильно огорчает, потому что снижать длительность автономной работы сразу после покупки не очень хотелось бы, но другого выбора просто нет.
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