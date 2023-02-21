iPhone 15 получит больше оперативной памяти

Конечно, оперативная память в смартфонах Apple всегда играла крайне незначительную роль, потому что гаджеты работают хорошо и какая разница сколько именно там оперативной памяти. Другое дело, что с каждым годом приложения становятся сложнее и требовательнее, пользователям приходится работать с большим количеством софта и хочется иметь достаточно памяти, дабы держать всё это в фоновом режиме. Соответственно, расширение объёма оперативной памяти в iPhone 15 не может не радовать, так как пользователи, безусловно, смогут работать с ещё большим комфортом и скоростью. Вместе с новым более производительным чипом стоит ожидать значительного прироста производительности в играх, приложениях и не только. Ждём официальной презентации.