iPhone 15 получит больше оперативной памяти

Чем ближе анонс новых смартфонов компании Apple, тем больше информации пользователи получают от инсайдеров. Безусловно, некоторые данные нам кажутся слишком маловероятными, так что безумные идеи мы просто не освещаем, но есть и секретные данные, которые кажутся вполне понятными. Например, сегодня инсайдеры заявили, что производитель планирует в смартфоне iPhone 15 использовать более быструю оперативную память нового поколения, плюс объём этой памяти в смартфонах будет существенно увеличен. Это связано с тем, что современные приложения требуют больше пространства, они более требовательным к железу, а производитель хочет реализовать новое поколение смартфонов на более высоком уровне продаж, чем текущее.

Конечно, оперативная память в смартфонах Apple всегда играла крайне незначительную роль, потому что гаджеты работают хорошо и какая разница сколько именно там оперативной памяти. Другое дело, что с каждым годом приложения становятся сложнее и требовательнее, пользователям приходится работать с большим количеством софта и хочется иметь достаточно памяти, дабы держать всё это в фоновом режиме. Соответственно, расширение объёма оперативной памяти в iPhone 15 не может не радовать, так как пользователи, безусловно, смогут работать с ещё большим комфортом и скоростью. Вместе с новым более производительным чипом стоит ожидать значительного прироста производительности в играх, приложениях и не только. Ждём официальной презентации.