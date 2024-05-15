iPhone 16 Pro Max показали на первых фотографиях

По информации западных журналистов, компания Apple собирается внести значительные изменения в дисплеи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, увеличив диагональ обоих флагманов по сравнению с их предшественниками и добавив ряд внешних изменений. На текущий момент максимальная диагональ дисплея iPhone составлял 6,7 дюймов, и Apple придерживалась этого размера на протяжении нескольких поколений. Однако, согласно новым данным, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат экраны диагональю 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. На изображениях, которые сегодня слили в сеть, можно увидеть, что iPhone 16 Pro Max имеет больший размер по сравнению с предшественником именно из-за диагонали экрана. Это изменение будет полезно для пользователей, которые действительно хотят получить большой дисплей и работать с комфортом более комфортно.

iPhone 16 Pro Max также оснащён двумя дополнительными кнопками на одной стороне корпуса. Вероятно, Apple намерена сохранить кнопку действия (Action Button) в новой модели, но пока не ясно, перенесла ли компания кнопки регулировки громкости на ту же сторону или добавила ещё одну кнопку действия для улучшения пользовательского опыта. Например, была информация о том, что Apple хочет добавить отдельную кнопку для фотографий или видео. Кроме того, есть шанс, что на отдельную кнопку добавят запуск искусственного интеллекта, который в последнее время пользуется очень высокой популярностью как среди пользователей, так и среди производителей.
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