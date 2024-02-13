iPhone 16 Pro получит большую батарею

Смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro, если верить поставщикам секретной информации, выйдут в продажу с множеством обновлений. На текущий момент устройства находятся на начальной стадии тестирования, но уже сейчас инсайдеры сообщают, что смартфон iPhone 16 Pro Max будет иметь более внушительное время работы от аккумулятора, чем у любого iPhone до этого. Впрочем, никакого технологического прорыва в этом вопросе нет — дело в том, что недавно уже возникали слухи, что iPhone 16 Pro Max будет иметь самый большой аккумулятор в серии iPhone 16 и самый большой аккумулятор среди всех iPhone за всю историю Apple. Кроме того, есть информация о том, что модели iPhone 16 Pro от Apple будут иметь более крупные дисплеи по сравнению с текущими моделями.

Предполагается, что более компактный iPhone 16 Pro получит дисплей диагональю 6,3 дюйма, что является существенным увеличением по сравнению с 6,1-дюймовым дисплеем iPhone 15 Pro. Для размещения более крупного дисплея устройства получат новый корпус, который, вероятно, будет немного больше и тяжелее. А дополнительное пространство внутри смартфона Apple будет использовать для увеличения ёмкости аккумулятора, что вполне логично. Впрочем, есть ещё данные, которые касаются оптимизации работы смартфона в автономном режиме, так что одним увеличением батареи, вероятно, не обойдётся. Но пока что это всё лишь слухи и предположения, потому что никто точно сказать ничего по этому вопросу не может. У Apple всё под секретом.
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