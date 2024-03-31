iPhone 16 Pro получит новую титановую рамку

Сетевые источники поделились подробностями о новом поколении флагманских смартфонов Apple, которые будут представлены грядущей осенью. Как известно, в iPhone 15 Pro купертиновцы впервые использовали титановую рамку вместо нержавеющей стали, что позволило улучшить прочность смартфона. Утверждается, что теперь Apple хочет применить новую технологию обработки титана, делающую поверхность более глянцевой. То есть, производитель хочет добиться блеска стали и прочности титана. Также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max приписывают наличие новых расцветок, 6,3- и 6,9-дюймовых дисплеев, дополнительной физической кнопки, нового 48-Мп модуля основной камеры и продвинутых функций искусственного интеллекта.