iPhone 16 Pro получит ультраширокоугольную камеру на 48 Мп

Специалисты мобильного рынка отмечают, что текущие смартфоны серии iPhone 15 Pro оснащены 48-мегапиксельной широкоугольной камерой, но ультраширокоугольная камера остаётся на уровне 12 мегапикселей уже достаточно продолжительное время. Но теперь инсайдеры сообщают, что компания Apple планирует в ближайшем будущем изменить ситуацию и выпустить флагман на базе более современного датчика изображения в iPhone 16 Pro. Инсайдер отмечает, что компания планирует обновить ультраширокоугольный объектив, который впервые получит разрешение 48 мегапикселей на уровне с основным датчиком изображения. Стоит напомнить, что ранее в этом году информационное издание Digital Chat Station тоже сообщало, что в iPhone 16 Pro Max будут установлены улучшенные сенсоры для более качественной съёмки в условиях низкой освещённости.

Также инсайдеры заявляют, что 48-мегапиксельная камера в Pro Max будет иметь многослойную конструкцию, 14-битный аналого-цифровой преобразователь и функцию управления цифровым усилением для повышенного динамического диапазона и снижения шума. Также появились слухи о том, что Apple может сократить разрыв между iPhone 16 Pro и Pro Max в отношении функций камеры — это значит, что обе модели серии Pro будут оснащены 48-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, но на данном этапе это просто предположение — сама компания, естественно, ничего не комментирует. Но это звучит достаточно логично на самом деле для повышения уровня продаж.