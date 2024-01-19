iPhone 16 получит отдельную кнопку для съёмки фото

По информации сразу нескольких инсайдеров, компания Apple планирует добавить новую кнопку Capture (Съёмка) в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые появились на утечках рендеров ранее в этом месяце — тогда пользователи так и не поняли зачем располагать кнопку на корпусе смартфона настолько низко, ведь до неё будет проблематично дотянуться. Теперь The Information сообщает, что Apple уже тестирует кнопку Capture во всём ассортименте смартфонов iPhone 16, включая базовую модель iPhone 16 и iPhone 16 Plus, чтобы в будущем предоставить пользователям больше удобства при съёмке фотографий или видео.

Кнопка Capture будет физической кнопкой, расположенной в нижнем правом углу (на боковой грани устройства) новых смартфонов iPhone 16, и она позволит мгновенно делать снимки и записывать видео. Также слухи предполагают, что она будет находиться вровень с рамкой смартфона и обладать сенсором силы нажатия для управления датчиком изображения камеры или фокусировкой, например. Новые слитые данные заключаются в том, что кнопка предложит возможность полу-нажатия для фокусировки и полного нажатия для съёмки изображения или запуска записи видео. Кроме того, инсайдеры уверены, что Apple планирует внедрить жесты свайпа, позволяющие осуществлять управление зумом непосредственно с кнопки Capture. При этом не совсем понятно зачем на корпусе смартфона ещё одна кнопка, если и сейчас можно делать снимки, нажимая на качельку громкости. Этого вполне достаточно.