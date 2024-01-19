iPhone 16 получит отдельную кнопку для съёмки фото

Кнопка Capture будет физической кнопкой, расположенной в нижнем правом углу (на боковой грани устройства) новых смартфонов iPhone 16, и она позволит мгновенно делать снимки и записывать видео. Также слухи предполагают, что она будет находиться вровень с рамкой смартфона и обладать сенсором силы нажатия для управления датчиком изображения камеры или фокусировкой, например. Новые слитые данные заключаются в том, что кнопка предложит возможность полу-нажатия для фокусировки и полного нажатия для съёмки изображения или запуска записи видео. Кроме того, инсайдеры уверены, что Apple планирует внедрить жесты свайпа, позволяющие осуществлять управление зумом непосредственно с кнопки Capture. При этом не совсем понятно зачем на корпусе смартфона ещё одна кнопка, если и сейчас можно делать снимки, нажимая на качельку громкости. Этого вполне достаточно.