iPhone 16 получит процессор с улучшенным нейронным движком

Линейка смартфонов iPhone 16 будет официально представлена уже в сентябре текущего года и помимо ожидаемых обновлений дисплея, камеры и других аппаратных компонентов, вероятно, будут анонсированы функции генеративного ИИ в системе Apple Intelligence, которые станут основным драйвером продаж гаджета. И, если верить аналитикам мобильного рынка, ожидается очень высокий спрос на предстоящие модели, поэтому компания Apple планирует массово производить до 100 миллионов процессоров A18 в текущем году. При этом стоит помнить, что компания представит два процессора для своих смартфонов в этом году — модель чипа A18 будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вероятно, получат A18 Pro.

Естественно, компания Apple будет использовать 3-нм процесс компании TSMC, чтобы обеспечить повышенную энергоэффективность и производительность новых смартфонов по сравнению с предшественниками. Также ранее появилась информация о том, что компания разрабатывает более мощный нейронный движок, чтобы использовать его в процессорах нового поколения и реализовать больше функций искусственного интеллекта локально на смартфоне без необходимости подключаться к интернету. И, конечно, процессоры A18 и A18 Pro получат кристаллы большей площади для размещения обновлённого нейронного движка и увеличенного кэша, но пока что это лишь предположения инсайдеров и не более того. Все тонкости можно будет узнать ближе к релизу.