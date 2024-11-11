iPhone 17 Air всё же не будет невероятно тонким

Эти трудности связаны с батареей, которая должна быть изготовлена с более тонкой подложкой, что потребовало бы определённых компромиссов в плане надёжности и не только. Кроме того, высокая стоимость производства вынуждает Apple вернуться к существующей технологии батарей, из-за чего iPhone 17 Air будет менее тонким, чем планировалось изначально. И в конечном итоге, вероятно, iPhone 17 Air будет толще 6,9 мм, поскольку внутри должно поместиться больше компонентов. И хотя это всё равно достаточно приличный показатель для современного флагмана, на деле на рынке есть устройства с толщиной корпуса в 7,2 мм, так что на деле разница будет не настолько существенной, особенно если учесть, что у смартфона ещё и камеры будут выпирать за пределы корпуса.