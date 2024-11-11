iPhone 17 Air всё же не будет невероятно тонким

По словам инсайдеров, линейка iPhone стала довольно предсказуемой с точки зрения дизайна — каждое обновление приносит лишь незначительные изменения, в то время как общие элементы остаются прежними на протяжении нескольких поколений подряд. Осознавая это, Apple, вероятно, планирует представить новый iPhone 17 в следующем году, который будет значительно тоньше текущих моделей, что, теоретически, должно подстегнуть продажи, так как пользователи впервые со времён iPhone 12 получат действительно новый дизайн корпуса. По данным источников, устройство назовут iPhone 17 Air, однако, как оказалось, компания сталкивается с трудностями в стремлении сделать его тоньше, чем текущие модели бренда.

Эти трудности связаны с батареей, которая должна быть изготовлена с более тонкой подложкой, что потребовало бы определённых компромиссов в плане надёжности и не только. Кроме того, высокая стоимость производства вынуждает Apple вернуться к существующей технологии батарей, из-за чего iPhone 17 Air будет менее тонким, чем планировалось изначально. И в конечном итоге, вероятно, iPhone 17 Air будет толще 6,9 мм, поскольку внутри должно поместиться больше компонентов. И хотя это всё равно достаточно приличный показатель для современного флагмана, на деле на рынке есть устройства с толщиной корпуса в 7,2 мм, так что на деле разница будет не настолько существенной, особенно если учесть, что у смартфона ещё и камеры будут выпирать за пределы корпуса.
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