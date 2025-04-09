iPhone 17 Pro получит фишку 10-летней давности

Вчера известный инсайдер Джон Проссер поделился новой информацией об операционной системе iOS 19 — по его словам, система получит обновлённый интерфейс в стиле visionOS с эффектом стекла и скруглёнными иконками. Кроме того, инсайдер рассказал и о важной функции камеры, которая появится в iPhone 17 Pro. Эта возможность, впервые представленная Samsung ещё более десяти лет назад, теперь должна генерировать продажи смартфонов компании Apple. Суть в том, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат возможность одновременной записи видео с фронтальной и основной камер. Эта функция ранее была доступна на Galaxy S4, а позже вернулась в моделях Galaxy S21 и новее. Согласно утечке, Apple реализует эту функцию через стандартное приложение «Камера» — интерфейс будет напоминать тот, что используется во время звонков FaceTime.

Пока что не совсем ясно, появится ли поддержка этой функции на старых моделях iPhone — возможно, через обновление системы. Однако, даже если этого не произойдёт, пользователи могут использовать сторонние приложения, где такая возможность уже давно реализована. С другой стороны, нативная реализация этой функции станет отличным дополнением к набору возможностей камеры iPhone. Особенно она будет полезна для блогеров и контент-креаторов — ранее сообщалось, что линейка iPhone 17 Pro будет ориентирована именно на эту аудиторию, и, возможно, речь шла как раз об этой функции. Правда, обычным пользователям это нововведение не сильно интересно.
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