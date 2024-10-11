iPhone 17 Pro получит крепление от iPhone 16

Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16 в прошлом месяце, и, несмотря на множество улучшений по сравнению с предшественниками, многие западные журналисты считают, что пользователям не стоит обновляться с прошлогодних моделей Pro. Основная причина — недостаток инноваций и тот факт, что единственная новая кнопка управления камерой не является достаточным поводом для апгрейда. И, видимо, в ближайшем будущем ждать каких-то заметных изменений тоже не стоит — сообщается, что iPhone 17 Pro унаследует процесс замены батареи от iPhone 16, а значит, отличий в плане конструкции между ними будет не так уж много (или не будет вообще).

Стоит напомнить, что линейка смартфонов iPhone 16 оснащена новым механизмом снятия батареи, который использует электрически активируемый клей, ослабляющий сцепление батареи с корпусом при подаче определённого тока. При этом данный механизм пока что не доступен в моделях iPhone 16 Pro — устройства Pro-серии всё ещё используют традиционные вытягивающиеся язычки (представлены в формате клейкой ленты, которую очень тяжело демонтировать(. Но если верить информации инсайдеров, в моделях iPhone 17 Pro будет использован такой же механизм замены батареи, как в стандартных моделях iPhone 16, но это указывает на то, что корпус смартфона и сама батарея останутся старыми. Это и хорошая новость, и плохая. Хорошо то, что компания всё же прокачает крепление, но плохо, что Apple продолжает топтаться на одном месте.