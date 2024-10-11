iPhone 17 Pro получит крепление от iPhone 16

Стоит напомнить, что линейка смартфонов iPhone 16 оснащена новым механизмом снятия батареи, который использует электрически активируемый клей, ослабляющий сцепление батареи с корпусом при подаче определённого тока. При этом данный механизм пока что не доступен в моделях iPhone 16 Pro — устройства Pro-серии всё ещё используют традиционные вытягивающиеся язычки (представлены в формате клейкой ленты, которую очень тяжело демонтировать(. Но если верить информации инсайдеров, в моделях iPhone 17 Pro будет использован такой же механизм замены батареи, как в стандартных моделях iPhone 16, но это указывает на то, что корпус смартфона и сама батарея останутся старыми. Это и хорошая новость, и плохая. Хорошо то, что компания всё же прокачает крепление, но плохо, что Apple продолжает топтаться на одном месте.