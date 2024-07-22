iPhone 17 получит процессор A19 и 120 Гц

Компания Apple ещё не выпустила серию смартфонов iPhone 16 (это, скорее всего, произойдёт в сентябре), но на просторах интернета уже появилось множество интересных новостей про серию смартфонов iPhone 17, которая будет представлена в сентябре следующего года. Например, инсайдер под ником Ice Universe сообщает, что базовый смартфон iPhone 17 впервые получит дисплей LTPO с максимальной частотой обновления 120 Гц и переменной частотой обновления, как у большинства флагманов Android-рынка в последние несколько лет. Это создаёт возможность реализации функции Always-on Display, хотя, по словам Ice Universe, Apple может оставить эту функцию только для моделей Pro. Также инсайдер сообщает, что смартфон iPhone 17 будет оснащён 8 ГБ оперативной памяти и чипом A19, что вполне логично с учётом текущей линейки процессоров производителя.

При этом модели серии Pro получат более производительный процессор A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и три камеры по 48 Мп — широкоугольную, телеобъектив и сверхширокоугольную. Кроме того, инсайдер сообщает, что в продажу должен поступить ещё и смартфон iPhone 17 Slim, который будет полностью переработанной моделью в плане дизайна с более тонким корпусом, но это кажется маловероятным. Дело в том, что у производителя и так достаточно тонкие смартфоны и нет ни единой причины выводить в отдельное устройство гаджет, который будет на доли миллиметра тоньше своих собратьев по линейке. Это плохо скажется на продажах гиганта.
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