iPhone 17 получит странную систему камер

Компания Apple, по информации инсайдеров, готовит несколько достаточно изменений для серии iPhone 17, которую представят в следующем году, и вполне вероятно, что компания представит в том числе новый дизайн для моделей 2025 года. Согласно инсайдеру, который утверждает, что получил информацию от поставщиков Apple, одной из ключевых инноваций станет изменение расположения основной камеры на тыльной панели. На протяжении нескольких поколений Apple использовала кластерное расположение сенсоров, но, возможно, эта концепция останется в прошлом. Теперь, по словам специалиста, смартфон получит камеру, которая будет расположена горизонтально по отношению к корпусу, то есть будет напоминать в чём-то Google Pixel 9. Это достаточно странное решение, потому что смартфон будет выглядеть совершенно иначе.

При этом стоит понимать, что компании вроде Apple часто создают несколько прототипов устройства, и окончательный выбор корпуса зависит от того, какой вариант лучше соответствует их концепции дизайна. И даже если сейчас компания рассматривает такой вариант дизайна, то это вовсе не значит, что его в итоге отправят на производство. Но перемещение основных компонентов камеры в верхнюю часть устройства может означать, что Apple сосредоточится на увеличении размера выступа только в этой зоне, оставив остальную часть корпуса тонкой. Это важный момент, потому что тренд на тонкие смартфоны вновь актуален, и Apple явно хочет быть в списке лидеров.