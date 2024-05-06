iPhone 17 представят сразу в четырёх исполнениях

Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что компания Apple в ближайшем будущем представит новую модель iPhone 17 Slim, а iPhone 17 Pro Max получит более компактный Dynamic Island, что позволит существенно выделить смартфон на фоне предыдущих поколений флагманов компании. Также специалисты уверены, что компания Apple намерена в корне пересмотреть дизайн линейки смартфонов iPhone 17, чтобы они больше выделялись на фоне текущего поколения смартфонов и мотивировали пользователей покупать новинки более активно. Хотя подробности о дизайне на данном этапе остаются крайне спорными, ведь к моменту запуска смартфон может существенно измениться как внешне, так и внутренне, это всё равно интересная пища для размышлений.

Инсайдер уверен, что компания будет заниматься не только дизайном каркаса, но и системой фронтальной камеры. Другой инсайдер сообщает, что Apple запустит четыре модели iPhone 17 в следующем году. Стандартный iPhone 17 будет иметь экран 6,1 дюйма, а iPhone 17 Slim будет оснащён немного большим экраном на 6,6 дюйма (при этом он будет меньше, чем у текущей Plus-версии). Модель Pro будет иметь такой же размер экрана, как у модели iPhone 16 Pro, а у Pro Max-версии диагональ составит 6,9 дюйма. При этом все гаджеты будут выполнены из титана, но производитель может переработать химический состав данного металла, чтобы получить более прочную конструкцию при меньшем весе. Но сейчас это всё лишь предположение и за полтора года всё изменится.
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