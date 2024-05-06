iPhone 17 представят сразу в четырёх исполнениях

Инсайдер уверен, что компания будет заниматься не только дизайном каркаса, но и системой фронтальной камеры. Другой инсайдер сообщает, что Apple запустит четыре модели iPhone 17 в следующем году. Стандартный iPhone 17 будет иметь экран 6,1 дюйма, а iPhone 17 Slim будет оснащён немного большим экраном на 6,6 дюйма (при этом он будет меньше, чем у текущей Plus-версии). Модель Pro будет иметь такой же размер экрана, как у модели iPhone 16 Pro, а у Pro Max-версии диагональ составит 6,9 дюйма. При этом все гаджеты будут выполнены из титана, но производитель может переработать химический состав данного металла, чтобы получить более прочную конструкцию при меньшем весе. Но сейчас это всё лишь предположение и за полтора года всё изменится.