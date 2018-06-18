iPhone 3GS вновь в продаже

На территории Китая запустили просто шикарную акцию — компания SK Telink планирует продавать iPhone 3GS. Это не восстановленные смартфоны, а именно новые, в оригинальных упаковках и так далее. Дело в том, что на складах компании скопилось очень много этих смартфонов — они уже давно не продавались, так как производитель спешил активно реализовывать более современные версии флагманов. Сейчас на рынке затишье, до релиза очередного флагмана Apple еще три месяца, а значит можно спокойно запустить в продажу свои iPhone 3GS со склада. Продавать модели будут по 50 долларов при подключении контракта или за 450 долларов при использовании свободного использования. Это стоимость неплохого флагмана любой китайской компании, если что. Тем не менее, желающих прикупить новинку очень даже много.