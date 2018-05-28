iPhone 6 гнулся не просто так

2018-05-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone 6; [73]
В сети обнародовали достаточно интересную информацию о том, что смартфон iPhone 6 отправили в продажу зная о проблемах с корпусом. Дело в том, что данный смартфон достаточно сильно гнётся даже в руках, не говоря уже о заднем кармане джинс или каких-либо других ситуациях. Оказалось, что в Apple знали о проблеме, но решать ее было слишком дорого и долго, а новинку уже нужно было отправлять в продажу. Это повлияло бы на прибыль компании, так что смартфон отослали в магазины. Когда пользователи стали жаловаться на выгнутый корпус после пары дней использования, компания лишь предложила ремонт или замену за деньги, сделав пользователей виновниками этой ситуации. Только теперь стало понятно, что гигант рынка знал о проблеме и скрывал ее, обманывая своих пользователей в течении нескольких лет. Ужас.

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