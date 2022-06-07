iPhone 6S официально умер

Это также намного дольше, чем устройства Android, которые исторически недолго имели доступ к обновлениям программного обеспечения, хотя Samsung и Google недавно добились значительных успехов в этом направлении. Их устройства среднего и флагманского уровня теперь получают до пяти лет обновлений безопасности. На смену iPhone SE первого поколения недавно пришла модель 2022 года, в которой сохранена давно потерянная кнопка «Домой», представленная в версии 2016 года. Если вы являетесь владельцем 6S или SE, которому нравится этот форм-фактор, вам не нужно отказываться от него. И если судить по текущему послужному списку Apple, то SE 2022 года, вероятно, получит обновления программного обеспечения и во второй половине этого десятилетия. Если у вас есть iPhone, подходящий для обновления, вы можете рассчитывать на выпуск iOS 16 этой осенью.