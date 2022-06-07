iPhone 6S официально умер

Сегодня на Всемирной конференции разработчиков Apple опубликовала подробную информацию об iOS 16, в том числе о том, какие телефоны будут иметь право на обновление, а какие не попали в список. Чтобы загрузить iOS 16, вам понадобится iPhone 8 или новее, а это означает, что Apple более или менее прекращает поддержку iPhone 6S, iPhone 7 и оригинального iPhone SE. iPhone 7 и SE были выпущены в 2016 году, а 6S — в 2015 году, что означает, что они получили почти шесть и семь лет поддержки программного обеспечения соответственно. Это, честно говоря, очень впечатляющий показатель на фоне того, что большинство гаджетов поддерживаются лишь два года.

Это также намного дольше, чем устройства Android, которые исторически недолго имели доступ к обновлениям программного обеспечения, хотя Samsung и Google недавно добились значительных успехов в этом направлении. Их устройства среднего и флагманского уровня теперь получают до пяти лет обновлений безопасности. На смену iPhone SE первого поколения недавно пришла модель 2022 года, в которой сохранена давно потерянная кнопка «Домой», представленная в версии 2016 года. Если вы являетесь владельцем 6S или SE, которому нравится этот форм-фактор, вам не нужно отказываться от него. И если судить по текущему послужному списку Apple, то SE 2022 года, вероятно, получит обновления программного обеспечения и во второй половине этого десятилетия. Если у вас есть iPhone, подходящий для обновления, вы можете рассчитывать на выпуск iOS 16 этой осенью.
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