iPhone Air 2 получит сразу две камеры

Когда Apple представила iPhone Air в сентябре 2025 года, он стал самым тонким смартфоном в истории компании. Однако практически сразу пользователи обратили внимание на два недостатка — автономность оказалась хуже, чем у других моделей линейки, а единственная основная камера выглядела скромно для устройства, которое стоит дороже базового iPhone. Согласно новой утечке, Apple может исправить эти недочёты в iPhone Air 2. По информации инсайдера Digital Chat Station, следующее поколение смартфона получит двойную основную камеру и более ёмкий аккумулятор. Предполагается, что iPhone Air 2 оснастят плоским OLED-дисплеем диагональю 6,55 дюйма с разрешением выше 1,5K и технологией LTPO, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. Эти сведения подтверждают более раннюю утечку, в которой также упоминался экран сопоставимого размера.

Аппаратной основой устройства, как ожидается, станет процессор серии A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Ёмкость аккумулятора может увеличиться с 3149 мАч у первого iPhone Air до 3500 мАч — это прирост примерно на 11%. Такое изменение может положительно сказаться на автономности, хотя фактическое время работы будет зависеть и от оптимизации программного обеспечения и энергопотребления компонентов. Изменения затронут и камеры. Вместо единственного основного модуля на 48 Мп iPhone Air 2, по слухам, получит двойную систему с основным 48-мегапиксельным сенсором и новым сверхширокоугольным объективом.
REDMI Note 17 Pro Max протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI Note 1…
Xiaomi представила ультратонкий пауэрбанк на 10000 мАч…
Компания Xiaomi представила новый магнитный пауэрбанк Ultra-Thin Magnetic Power Bank ёмкостью 10000 мАч с…
HONOR Magic 9 Pro Max показали на живых фото …
В сети появились качественные фото флагманского смартфона HONOR Magic9 Pro Max, который будет представлен…
Смартфон HONOR Robot Phone оценили в 1480 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Robot Phone, главной особенностью которой стала о…
Смартфон Huawei Pura X View хорошо продается на старте …
Компания Huawei отчиталась о первых успехах широкоформатного смартфона Pura X View. Утверждается, что в п…
Samsung Galaxy S26 FE будет доступен только с процессором Ex…
Компания Samsung представила Galaxy S26 FE, и ключевое отличие от предшественника Galaxy S25 FE заключает…
vivo представила международную версию V80 Lite…
Как и ожидалось, компания vivo представила в Малайзии смартфон V80 Lite, главной особенностью которого ст…
Xiaomi рассекретила дизайн Redmi K100…
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi K100, официальная презентация котор…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor