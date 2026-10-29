iPhone Air 2 получит сразу две камеры

Когда Apple представила iPhone Air в сентябре 2025 года, он стал самым тонким смартфоном в истории компании. Однако практически сразу пользователи обратили внимание на два недостатка — автономность оказалась хуже, чем у других моделей линейки, а единственная основная камера выглядела скромно для устройства, которое стоит дороже базового iPhone. Согласно новой утечке, Apple может исправить эти недочёты в iPhone Air 2. По информации инсайдера Digital Chat Station, следующее поколение смартфона получит двойную основную камеру и более ёмкий аккумулятор. Предполагается, что iPhone Air 2 оснастят плоским OLED-дисплеем диагональю 6,55 дюйма с разрешением выше 1,5K и технологией LTPO, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. Эти сведения подтверждают более раннюю утечку, в которой также упоминался экран сопоставимого размера.

Аппаратной основой устройства, как ожидается, станет процессор серии A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Ёмкость аккумулятора может увеличиться с 3149 мАч у первого iPhone Air до 3500 мАч — это прирост примерно на 11%. Такое изменение может положительно сказаться на автономности, хотя фактическое время работы будет зависеть и от оптимизации программного обеспечения и энергопотребления компонентов. Изменения затронут и камеры. Вместо единственного основного модуля на 48 Мп iPhone Air 2, по слухам, получит двойную систему с основным 48-мегапиксельным сенсором и новым сверхширокоугольным объективом.