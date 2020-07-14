iPhone SE 2020 продается просто шикарно

Когда в сети появилась информация о том, что компания Apple хочет выпустить в продажу свой новый доступный смартфон, то многие пользователи не восприняли это как факт, ведь ранее производитель делал достаточно дорогие вещи, которые не каждому были по карману. Теперь же можно с уверенностью говорить, что смартфон iPhone SE 2020, а именно его производитель считает доступным вариантом, продается по довольно низкой цене и весьма успешно. На текущий момент производитель продал только за второй квартал десять миллионов устройств, которые вполне себе устраивают своих владельцев и дают им возможность пользоваться всеми необходимыми преимуществами операционной системы iOS. Для многих пользователей этого действительно достаточно.