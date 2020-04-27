iPhone SE 2020 собран из старых компонентов

Специалисты студии iFixit официально представили свой анализ нового смартфона iPhone SE 2020, который буквально недавно был официально представлен. Оказалось, что в компании Apple действительно схитрили, так как в корпусе нового смартфона есть детали от смартфона iPhone 8. Это достаточно логично, ведь производитель специально делал упор на корпус и компоненты от старого смартфона, дабы уменьшить общие расходы на производство. Благодаря этому компания смогла снизить общую стоимость смартфона. С другой стороны, как-то странно называть смартфон новым и продавать его по цене нового устройства, если на самом деле это гаджет, который собрали на основе старых компонентов и просто обновили некоторые из них. Зато цена и правда низкая.