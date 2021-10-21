iPhone SE 3 будет последним смартфоном с ЖК-дисплеем

В прошлом году поклонники Apple тепло приняли iPhone SE (2020). По сообщениям представителей китайских СМИ, новый iPhone SE 3 станет последним телефоном с ЖК-дисплеем и поступит в продажу весной следующего года. Хотя многие ожидают небольшого форм-фактора, новое устройство, скорее всего, будет основано на дизайне iPhone XR.

Переход на iPhone с выемкой означает отсутствие передней клавиши «Домой» - заимствуя эту функцию у подразделения iPad. В новом телефоне будет новый чипсет - 5-нм A15 Bionic, добавляющий поддержку сетей 5G. Ожидается, что телефон будет стоить столько же, сколько iPhone SE (2020) в 399 долларов.