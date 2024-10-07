iPhone SE 4 получит модем от компании Apple

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple планирует внедрить свой собственный 5G-модем во всю линейку iPhone, начиная с модели SE 4. А теперь информационное издание 9to5mac подтвердило эту информацию, указав, что собственный 5G-модем компании будет поддерживать Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Стоит напомнить, что компания Apple уже несколько лет работает над собственными 5G-модемами, и в следующем году компания, возможно, наконец-то начнёт их интеграцию в свои устройства. Безусловно, поначалу производительность модема может уступать текущим версиям от Qualcomm, так что компании придётся кака-то компенсировать данный недостаток. Но в этом направлении есть и преимущества — это будет универсальное решение, которое компания сможет использовать не только в смартфонах, но и в планшетах или даже ноутбуках.

Новый чип будет полностью отвечать за все потребности устройства в подключении и сети, что устранит необходимость в отдельных чипах для Bluetooth и GPS. Это, в свою очередь, может освободить место для увеличенной батареи или новых компонентов — крайне важный бонус на фоне того, что все крупные компании резко стали гнаться за толщиной устройств. Стоит напомнить, что когда-то давно никто не верил и в то, что компания сможет выпускать собственные процессоры, а теперь они интегрированы как в смартфоны, так и в ноутбуки с планшетами, позволяя производителю меньше зависеть от других компаний в данном вопросе. Так будет и с модемами.