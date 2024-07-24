iPhone SE 4 поступит в продажу в начале 2025 года

Сегодня появилась информация о том, что смартфон iPhone SE 4 отправится в массовое производство уже в октябре текущего года года. Но для пользователей, которые не планируют переходить на модель из грядущей линейки iPhone 16, есть крайне плохие новости. Дело в том, что недорогая версия iPhone, вероятнее всего, не появится в 2024 году — смартфон, скорее всего, будет представлен уже в 2025 году, чтобы не создавать конкуренцию новым флагманским гаджетам. И хотя многих пользователей эта новость огорчит, это является вполне разумным бизнес-решением для Apple, поскольку ранний выпуск iPhone SE 4 мог бы нанести ущерб продажам iPhone 16. Ведь доступный смартфон во многом похож на iPhone 16, только стоит сильно дешевле — в этом случае многие пользователи могут отдать предпочтение iPhone SE 4, снизив квартальные продажи производителя из Купертино.

Более того, iPhone SE 4 всё ещё выступает некой стратегической подстраховкой для компании на случай, если iPhone 16 не оправдает ожидания Apple и инвесторов. Ведь если продажи нового флагмана окажутся ниже ожидаемой планки, а это весьма вероятно в Китае, то производитель может резко выпустить в продажу более доступный вариант смартфона и продать его в достаточном количестве, дабы перекрыть проблемы с топовыми решениями. Так что можно смело ожидать iPhone SE 4 в начале 2025 года — это будет крайне интересное устройство в плане дизайна, производительности и поддержки сервисов на основе искусственного интеллекта.