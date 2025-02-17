iPhone SE 4 принесёт компании Apple 11 миллиардов долларов

Тим Кук, генеральный директор Apple, недавно намекнул, что iPhone SE 4 будет представлен уже на следующей неделе. С выходом этого устройства компания предложит более доступный способ войти в экосистему iOS, при этом сохранив ключевые флагманские функции. Согласно многочисленным отчётам и утечкам характеристик, новый «бюджетный» смартфон получит чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит ему поддерживать Apple Intelligence. Благодаря этим характеристикам iPhone SE 4 может принести компании до 11 миллиардов долларов выручки, если прогнозы аналитиков окажутся верными. По последним данным аналитика Мин-Чи Куо, поставки iPhone SE 4 достигнут отметки 12 миллионов единиц в первой половине 2025 года и 10 миллионов во второй.

Это означает, что новое поколение iPhone SE может стать самым популярным в серии, в первую очередь благодаря обновлённому дизайну и поддержке локальных генеративных ИИ-функций. При предполагаемой стартовой цене в 499 долларов за базовую версию, оценки Куо указывают на потенциальные 11 миллиардов долларов дохода для Apple (не путать с чистой прибылью). Однако ещё более важным шагом станет использование первого собственного 5G-модема Apple. Это значительное технологическое достижение, позволяющее компании снизить зависимость от Qualcomm. Однако, по словам специалиста, здесь могут возникнуть юридические сложности — Qualcomm может подать патентный иск, но Apple, вероятно, решит этот вопрос путём лицензионных отчислений.
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