iPhone SE 4 всё же не получит 8 ГБ оперативной памяти

Для работы сервиса искусственного интеллекта Apple Intelligence на устройстве необходим приличный объём оперативной памяти и наличие модуля Neural Engine, который отвечает за обработку различного рода команд и задач. Именно по этой причине пакет генеративных ИИ-функций от Apple будет доступен сначала только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, так как они оснащены 8 ГБ оперативной памяти и чипом A17 Pro. Ранее предполагалось, что доступный iPhone SE 4 тоже получит 8 ГБ памяти и станет одним из первых устройств с поддержкой Apple Intelligence среди гаджетов, которые не являются флагманами, но утечки в коде бета-версии macOS 15.1 Sequoia показывают, что эта информация может быть неверной. В коде macOS 15.1 Sequoia Beta были обнаружены строки, которые указывают на восемь будущих устройств, вероятно, поддерживающих Apple Intelligence.

Каждое устройство имеет уникальный идентификатор, и, учитывая, что iPhone SE 3 обозначается как iPhone14,6, можно предположить, что iPhone SE 4 будет иметь идентификатор iPhone15,6. К сожалению, это название в коде отсутствует, что указывает на то, что бюджетная модель, которая выйдет в 2025 году, может не поддерживать генеративные ИИ-функции. Ещё в коде указаны смартфоны iPhone17,1, iPhone17,2, iPhone17,3 и iPhone17,4, что указывает на все модели линейки iPhone 16 (код идёт с опережением на одну модель из-за X-версии iPhone). На основе этих данных можно предположить, что iPhone SE 4 будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. И даже если он будет оснащён процессором A18, который представят в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, одного мощного процессора и улучшенного Neural Engine может быть недостаточно.
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70…
Компания HUAWEI несмотря на санкции радует фанатов новинками. Сегодня мы расскажем о модели Pura 70 — не …
На iPhone и iPad выпустят очень много консольных игр ААА-кла…
Вчера в рамках конференции WWDC 2024 компания Apple много всего рассказала про новые возможности свежих о…
HTC представила смартфон U24 Pro…
Как и предполагали ранее различного рода инсайдеры, сегодня компания HTC (да, она ещё жива, всё верно) оф…
Смартфон Samsung Galaxy F55 представлен официально…
Компания Samsung представила смартфон Galaxy F55, релиз которого ожидался чуть раньше. Новинку оснастили …
Vivo представила смартфоны серии S19…
Сегодня компания Vivo официально представила серию смартфонов Vivo S19 с упором на возможности в области …
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфор…
Где бы вы ни находились, куда бы ни ехали и чем бы ни занимались, гаджеты из нашей подборки будут всегда …
Apple откроет доступ к NFC-модулю для сторонних платёжных си…
Сегодня появилась информация от надёжных источников о том, что Европейский союз достиг соглашения с компа…
Apple, вероятно, разрабатывает iPhone 17 Air…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Apple на текущий момент работает над созд…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor