iPhone SE 4 всё же не получит 8 ГБ оперативной памяти

Для работы сервиса искусственного интеллекта Apple Intelligence на устройстве необходим приличный объём оперативной памяти и наличие модуля Neural Engine, который отвечает за обработку различного рода команд и задач. Именно по этой причине пакет генеративных ИИ-функций от Apple будет доступен сначала только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, так как они оснащены 8 ГБ оперативной памяти и чипом A17 Pro. Ранее предполагалось, что доступный iPhone SE 4 тоже получит 8 ГБ памяти и станет одним из первых устройств с поддержкой Apple Intelligence среди гаджетов, которые не являются флагманами, но утечки в коде бета-версии macOS 15.1 Sequoia показывают, что эта информация может быть неверной. В коде macOS 15.1 Sequoia Beta были обнаружены строки, которые указывают на восемь будущих устройств, вероятно, поддерживающих Apple Intelligence.

Каждое устройство имеет уникальный идентификатор, и, учитывая, что iPhone SE 3 обозначается как iPhone14,6, можно предположить, что iPhone SE 4 будет иметь идентификатор iPhone15,6. К сожалению, это название в коде отсутствует, что указывает на то, что бюджетная модель, которая выйдет в 2025 году, может не поддерживать генеративные ИИ-функции. Ещё в коде указаны смартфоны iPhone17,1, iPhone17,2, iPhone17,3 и iPhone17,4, что указывает на все модели линейки iPhone 16 (код идёт с опережением на одну модель из-за X-версии iPhone). На основе этих данных можно предположить, что iPhone SE 4 будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. И даже если он будет оснащён процессором A18, который представят в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, одного мощного процессора и улучшенного Neural Engine может быть недостаточно.