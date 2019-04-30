iPhone XI показался на новых изображениях

Инсайдер OnLeakes, совместно с изданием Cashkaro, продолжает публиковать качественные изображения будущих iPhone 2019. На этот раз, вместе с iPhone XI, инсайдер показал ещё iPhone XI Max.

Он также, как и младшая модель, внешне будет отличаться от своего предшественника лишь наличием тройного модуля основной камеры. В новых рендерах OnLeakes немного изменил отверстия для этих самых модулей — они стали больше.

Кроме этого, каждый из них имеет выпуклость. Это создаёт такой себе 3D-эффект. По слухам, основной модуль — обычный, а два дополнительных — телеобъектив и «ширик». Также есть вероятность, что третий модуль будет сенсором глубины с технологией Time of Flight (ToF).

Оба смартфона получат разные диагонали дисплеев и аккумуляторы. Их должны представить, как обычно, на осенней презентации Apple.