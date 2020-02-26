iPhone XR признан самым продаваемым смартфоном 2019 года

В сети появился очередной рейтинг самых продаваемых смартфонов прошлого года, и первое место в нем предсказуемо занял iPhone XR. Его продажи составили внушительные 46,3 млн экземпляров. На втором месте расположился iPhone 11 с 37,3 млн устройств, а на третьем – бюджетный Samsung Galaxy A10 (30,3 млн). Также в десятку вошли Galaxy A50 и Galaxy A20 с 24,2 млн и 19,2 млн единиц, топовый iPhone 11 Pro Max с 17,6 млн смартфонов iPhone 8 (17,4 млн), бюджетный хит Redmi Note 7 (16,4 млн), iPhone 11 Pro (15,5 млн) и Samsung Galaxy J2 Core. Стоит отметить, что смартфоны Apple уже несколько лет подряд занимают первые два места в списке самых продаваемых смартфонов.