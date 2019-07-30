iPhone получат модем 5G в 2020 году

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, iPhone получат 5G только в 2020 году. Предположительно они используют модем Qualcomm, так как собственный модем от Apple еще не закончен. Частоты, используемые 5G, можно разделить на две категории. Для значительно более высокой скорости используются так называемые частоты mm-волн, но в то же время традиционные спектры называются sub-6 ГГц. Apple выпустит три iPhone в 2020 году, причем самые дорогие из них будут поддерживать mmWave и частоту менее 6 ГГц. Более дешевая модель может работать только с частотой ниже 6 ГГц. Модемная ветвь Intel была продана и приобретена Apple, чтобы она могла создавать свои собственные модемы. Однако они будут развернуты только после 2020 года.