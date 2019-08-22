iPhone получит новый экран

Появилась информация от инсайдеров о том, что компания Apple в ближайшем будущем планирует перейти на экраны компании BOE. Именно они будут использованы в новых iPhone, а потом и в iPad. Вероятно, все дело в том, что удовлетворить потребности компании довольно трудно и некоторые производители банально не справляются с поставленной задачей. В итоге получается, что на некоторых смартфонах одни типы дисплеев, а на других — другие. Это не нравится покупателям, так как одни тип всегда лучше другого. Теперь производитель перейдет на более продвинутые решения от крупной компании и будут получать одинаковые экраны на всех своих устройствах. Пока что ждем анонса новых смартфонов Apple и можно будет говорить о будущем данного флагмана.