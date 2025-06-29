iQOO 13 выйдет в зеленой расцветке

Компания iQOO объявила о скором выходе на индийский рынок новой версии смартфона iQOO 13, которая получит зеленую расцветку. Надо сказать, что данный цветовой вариант уже доступен в Китае, но за его пределы он выходит впервые. Цены и технические параметры останутся прежними.

Напомним, что iQOO 13 имеет в своем распоряжении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).