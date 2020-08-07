iQOO 5 5G получил очень быструю зарядку

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон iQOO 5 5G будет оборудован быстрой зарядкой в 120 Вт, чего будет предостаточно, чтобы устройство заряжалось очень быстро. Теперь на просторах интернета появилась дополнительная информация на эту тему, которая говорит о том, что устройство детально тестируют, чтобы гаджет с поддержкой столь быстрой зарядки не перегревался и не взрывался, как это было когда-то с компанией Samsung. Вероятно, производитель решил сделать ставку не только на скорости, но и на достаточно привлекательной для потенциального покупателя надежности. Ожидаем гаджет у нас в стране и тогда можно будет говорить о каких-либо преимуществах новинки по сравнению с основными конкурентами.

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