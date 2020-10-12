iQOO 5 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Первое место занял iQOO 5 Pro, сместив с трона Xiaomi Mi 10 Ultra. На втором месте расположился iQOO 5, а замкнул тройку как раз прошлый лидер Mi 10 Ultra. Отметим, что лидеры рейтинга, основанные на чипсете Snapdragon 865, смогли опередить смартфоны, работающие на разогнанном процессоре Snapdragon 865 Plus – это модели ASUS Zenfone 7 Pro и ROG Phone 3, которые заняли пятое и шестое место, соответственно. Напомним, что в декабре будет представлена новая топовая платформа от Qualcomm – Snapdragon 875.

Комментарии и отзывы iQOO 5 Pro
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