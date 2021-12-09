iQOO 9 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

Ожидается, что iQOO 9 появится в январе 2022 года в Китае, а позже смартфон выйдет на глобальный рынок. Экран AMOLED будет предлагать частоту обновления 120 Гц, а аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт. Флагман получит усовершенствованное охлаждение и получит камеру из серии X.
IQOO Neo5s будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также будет иметь плоский экран с выемкой для селфи-камеры. Он будет запускать операционную систему OriginOS Ocean из коробки, которая представляет собой версию 2.0 интерфейса vivo для телефонов на внутреннем рынке.