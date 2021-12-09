iQOO 9 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

В скором времени появятся как минимум четыре новых телефона iQOO - флагманский iQOO 9 в двух вариантах и ​​еще два из серии Neo5s. Последняя утечка Weibo утверждает, что Neo5s будет оснащен чипсетом Snapdragon 888, а iQOO 9 будет иметь Snapdragon 8 Gen 1.

Ожидается, что iQOO 9 появится в январе 2022 года в Китае, а позже смартфон выйдет на глобальный рынок. Экран AMOLED будет предлагать частоту обновления 120 Гц, а аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт. Флагман получит усовершенствованное охлаждение и получит камеру из серии X.

IQOO Neo5s будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также будет иметь плоский экран с выемкой для селфи-камеры. Он будет запускать операционную систему OriginOS Ocean из коробки, которая представляет собой версию 2.0 интерфейса vivo для телефонов на внутреннем рынке.