iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, официальный релиз которых ожидается во второй половине этого года. По словам источника, сейчас производитель тестирует прототипы с металлической рамкой вместо пластиковой у нынешнего поколения и батареями ёмкостью более 7000 мАч с поддержкой 100-Вт быстрой зарядки. При этом, разрешение дисплея вырастет до 2K. Впрочем, есть вероятность, что какие-то улучшения могут не войти в финальную версию устройств.

Напомним, что представленный в ноябре прошлого года iQOO Neo10 оснащается 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 4500 нит, частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 4320 Гц, 4-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фирменным игровым процессором Q2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп ( Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, системой жидкостного охлаждения, АКБ ёмкостью 6100 мАч и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки.