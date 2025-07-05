iQOO Neo 11 получит огромный аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 11, официальный релиз которого ожидается в конце этого года. Итак, новинку оснастят корпусом с защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и металлической рамкой, аккумулятором ёмкостью минимум 7000 мАч, экраном с разрешением 2K и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что представленный в прошлом году в Китае iQOO Neo 10 характеризуется 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, системой жидкостного охлаждения, АКБ ёмкостью 6100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
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