iQOO Neo готовят к релизу

На просторах интернета появилась информация о том, что к релизу готовится смартфон iQOO Neo, который будет оборудован не только производительной начинкой, но и сразу тремя камерами на тыльной стороне экрана. Это довольно интересное решение, так как пользователь сможет играть в игры и получать удовольствие от процесса, плюс во время прогулок или путешествий вы сможете делать красивые снимки окружающих вас достопримечательностей. Пока что информации о стоимости смартфона нет, что весьма странно, но предыдущая модель оказалась довольно доступной. Вероятно, у iQOO Neo цена тоже будет более-менее адекватной, ведь это бренд не первой величины и делать завышенную цену было бы просто странно. Ждем официального анонса устройства.